ABD'nin Müslüman Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar: Trump her adımı andığında bana karşı şiddetli körüklüyor

ABD'nin ilk Müslüman kadın Temsilciler Meclisi üyelerinden İlhan Omar, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi hakkında söylediği sözlerin hayatını tehdit ettiğini söyledi. Omar, "ABD Başkanı benim adımı her andığında bana karşı şiddeti körüklüyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Michigan'da katıldığı mitingde, Omar hakkında "ülkemizden gerçekten nefret ediyor" dedi. Trump'ın açıklamalarından sonra MSNBC'deki The Week kanalına konuşan Omar, "ABD Başkanı benim adımı her andığında, bana karşı şiddeti körükledi" dedi.

Omar, açıklamalarına şöyle devam etti: "Başkan, siyasi rakiplerini hapse tıkmakla tehdit ettiği, insanların demokrasilerde politika farklılıklarını tartışabildiğimizi, bir diğerine zarar veremeyeceğimizi anlayamadığı bir atmosfer yaratıyor. ABD Başkanı bunu anlamıyorsa, tehlike vardır. Yalnızca yaşam tarzımıza değil, demokrasimize de"

Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, daha önce ölüm tehditleri almıştı.