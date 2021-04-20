ABD'nin Moskova Büyükelçisi istişareler için Washington'a dönecek

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın, Rusya Dışişleri'nin tavsiyesi üstüne bu hafta içinde istişareler için Washington'a döneceği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin Rusya’daki Büyükelçisi Sullivan, istişarelerde bulunmak üzere bu hafta içinde ülkesine döneceğini söyledi.

Sullivan geri dönüşüne ilişkinse, 'birkaç hafta içinde, ülke liderlerinin olası bir görüşmesinden önce Moskova’ya dönmüş olacağını' kaydetti.

ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımların ardından Rusya Dışişleri, Büyükelçi Sullivan'ı çağırmıştı.

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