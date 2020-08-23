ABD'nin lüks yazlık bölgesi Hamptons'ta parti davetlileri 500 dolara hızlı Koronavirüs testi yaptırıyor

ABD'de Dr. Ashma Rashid, New York eyaletinde 'Doğu Yakası'nın ve Manhattan'ın yazlığı olarak bilinen Hamptons'ta gerçekleşen lüks ev partileri öncesi davetlilere 500 dolar karşılığı hızlı Koronavirüs testi yapmak için çağrıldığını anlattı.

CNN'de yer alan habere göre, lüks yazlıkların bulunduğu Hampstons'ta ev sahipleri düzenledikleri partilerde davetlilere 'hızlı Koronavirüs testi' yaptırıyor. Dr. Rashid, ev sahiplerinin kendisini test için çağırdığını ve bir testin 500 dolar olduğunu söyledi.

Koronavirüs test sonuçların çıkmasının günler bazen haftalar sürdüğü ABD'de lüks partiler için yapılan test 10-30 dakika arasında sonuç veriyor. Test olan parti davetlileri bir belge imzalayarak sonucu duyuracaklarını garanti ediyor.

Dr. Rashid, aile toplanmaları ve kalmalı etkinlikler gibi pek çok toplanma için test yaptığını söyledi. Rashid, "Hiçbir test yüzde 100 doğru değildir, pandemi önlemleri yine de uygulanmalı" dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) daha önce hızlı sonuç veren Covid-19 testlerine karşı uyarmış, negatif çıkan sonuçların her zaman doğru çıkmayacağını belirtmişti. Örneğin, Beyaz Saray'da uygulanan hızlı testle ilgili şüpheler doğmuş, FDA incelemesi sonucu testte problemler olduğu ortaya çıkmıştı.