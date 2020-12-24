ABD'nin Koronavirüs mücadelesinde etkili isim Dr. Fauci 80 yaşını Zoom'da kutladı: "Dünyaya kısıtlamalara uymalarını söyleyip partiye gidenlerden olmak istemedim"

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Koronavirüs'le mücadelesinde en etkili isimlerden Dr. Anthony Fauci, 80'inci yaş gününü kutladı. Salgının başından bu yana ABD'lilere sosyal mesafe uyarılarında bulunan Fauci kendi de önlemlere uyarak en yakın arkadaşlarıyla Zoom üzerinden görüşerek doğum gününü kutladı.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün Başkanı Dr. Anthony Fauci, Koronavirüs salgınının başından bu yana ABD'lilere yaptığı sosyal mesafe uyarılarına kendi doğum günü için de uydu.

Fauci, bu yıl özel günlerde farklı şehirlerde yaşayan üç kızlarıyla anlaşıp görüşmeme kararı aldıklarını söyledi. Fauci "Bütün ülkeye seyahatleri kısıtlamalarını söylüyorum. Dünyaya bir şeyi yapmalarını söyleyip sonra kendileri partilere giden sağlık yetkililerinden olmak istemiyorum" dedi.

Fauci, 35 yıllık eşi biyoetik uzmanı Christine Grady'nin her yıl Fauci'ye özel doğum günleri düzenlediği ancak bu yıl kısıtlamalar altında bir sürpriz yaptığını söyledi. Grady, eşine evde başbaşa bir yemek yiyeceklerini, kızlarının da internet üzerinden katılacağını söyledi.

Haftada yedi gün çalıştığını söyleyen Fauci, pazar günü işten eve geldiğinde dünyanın farklı ülkelerinde bulunan en yakın 15 arkadaşını Zoom ekranında gördüğünü söyledi.

Dr. Fauci, Koronavirüs salgınının başından bu yana ABD'de Donald Trump ile zıtlaşarak önlemlerin sıkılaştırılması, maske takılması, işletmelerin kapanması gibi çağrılarda bulunuyor. Fauci'ye yönelik güvenin her geçen gün artmasıyla 20 Ocak'ta göreve başlayacak Joe Biden da Fauci'yi "Baş Tıbbi Danışman" olarak atama kararı aldı.