ABD'nin IŞİD'e karşı Kürt grupları destekleme kararında önemli rol oynamıştı; Biden'ın eski general Austin'i savunma bakanlığına aday göstereceği belirtildi

T24 Dış Haberler

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın savunma bakanlığına emekli general Lloyd Austin'i aday göstereceği belirtildi. Senato'nun adaylığını kabul etmesi durumunda Austin, Pentagon'un ilk siyah lideri olacak.

Biden'ın tercihini Austin'den yana kullandığını Politico'ya üç ayrı kaynak bildirdi. Adaylığı dört farklı kaynak da Associated Press'e doğruladı. Biden kabinesinde istediği isimleri duyurmaya başladığında Pentagon'un başına eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi olan Michele Flournoy'un adı öne çıkıyordu. Ancak Flournoy'un ismi geçen haftalarda gündemden çıktı.

The Guardian'ın aktardığına göre Austin'in "Pentagon'un sivil ve ordu liderliği arasında açık bir çizgi olması gerektiğine inanan" Senato'da kabul almakta zorlanabileceği konuşuluyor. Pentagon'un daha önce kısa süre orduda görev yapmış birçok lideri olmuştu, ancak kariyerinin tamamını orduda geçiren sadece iki kişi savunma bakanı seçildi: George C Marshall ve James Mattis.

Austin, 2010-11 yıllarında Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Irak'taki ABD güçlerinin komutanlığını yürüttü.

General, 2016 yılında emekli olmadan önce ABD Merkezi Komutası'nın (CENTCOM) başındaydı. Austin'in adı burada IŞİD'le mücadelede öne çıkmaya başladı. ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı Kürt grupları desteklemeye başlamasında önemli rol oynayan Austin, Irak'ta IŞİD'in kontrolü altında bulunan bölgelerin geri alınması için başlatılan askeri operasyonlarla ilgili görevler üstlenirken birkaç kez Türkiye'yi ziyaret etti.

Austin, ABD'nin Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) destek verdiğini kabul eden ilk askeri yetkiliydi. Emekli general, YPG ile beraber çatışmalara girmediklerini ancak "sağlık ve danışmanlık" desteği verdiklerini söylemişti.

Öte yandan birçok sivil haklar grubu, geçen haftalarda Joe Biden'a kabinesinde daha çok siyah vatandaşa rol vermesi için baskı yapmaya başlamıştı.