ABD'nin Irak'taki savaş misyonu resmen sona erdi

Afganistan'daki operasyonunu tamamlayarak askerlerini çeken ABD ve koalisyon güçleri bir cepheyi daha kapattı.

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı mücadele ile görevlendirilen ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinin misyonunun savaştan danışmanlığa dönüşmesiyle ilgili görüşmeler sona erdi.

Euronews'in haberine göre; Irak ve koalisyon güçleri arasında sona eren teknik görüşmelerin son turunun tamamlandığı haberi Irak Savunma Bakan Danışmanı Kasım Al-Araji tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Al-Araji koalisyon güçlerinin savaş görevinin resmen bittiğini ve bundan sonra Iraklı güçler için yardım, tavsiye ve eğitim görevine geçildiğini bildirdi.

ABD Joe Biden ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, 26 Temmuz'da ABD'nin Irak'taki savaş misyonunu 2021 yılı sonunda resmen bitirmesini öngören belgeye imza atmıştı.

Bu açıklama ile 18 yılı aşkın süredir Irak'ta bulunan ABD askerlerinin bu ülkedeki varlığının da resmen sona ermesi için atılacak adımı somutlaşmış oldu.

Gelen haberlerde koalisyon güçlerinin "yarından itibaren" savaş misyonunu bitirmeye hazır olduğunu belirttiği ifade ediliyor.

ABD savaş misyonundan eğitim ve danışmanlığa odaklanma konusundaki niyet değişikliğini geçtiğimiz nisan ayında açıklamıştı.

Koalisyon güçleri 2020 yılı başlarından bu yana savaş misyonu kapsamında çarpışmaları durdurmuş, o tarihten bu yana ABD güçleri Irak güçlerine onların yerine savaşmaktan ziyade yardım vermeye başlamıştı. Bu nedenle resmi kararın sahadaki gerçekleri fazla değiştirmeyeceği kaydediliyor.

Ancak hem Iraklı hem de Kürt yetkilileri, IŞİD'le ilgili istihbarat toplamak ve hedefleri vurmak için hava desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

ABD birlikleri 2014'te IŞİD'in Suriye sınırından Irak'a girerek geniş toprak aldığı dönemde Iraklı güçlere destek çıkmış, bu gelime ABD'nin Irak'a daha fazla asker göndermesine neden olmuştu.