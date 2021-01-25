ABD'nin Indianapolis kentinde silahlı saldırı; aralarında hamile bir kadın da bulunan 5 kişi öldürüldü

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ABD'nin Indianapolis kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda 5 kişi ve doğmamış bir bebek öldürüldü.

Saldırıda yaralanan bir çocuğun da hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Indianapolis Metropolitan Polisi (IMPD) Şefi, bunun son 10 yılda şehirde yaşanan en çok can kayıplı silahlı saldırı olduğunu ifade etti. Indianapolis Belediye Başkanı, saldırıyı "toplu cinayet" olarak nitelendirdi.

IMPD ilk olarak pazar sabah saat 4 sularında bir kişinin vurulduğuyla ilgili ihbar üzerine olay yerine gitti. Polis, burada yaralı bir çocuk buldu. Daha sonra polise bir blok ötedeki eve saldırıldığıyla ilgili bir ihbar geldi. Burada biri hamile bir kadın olmak üzere 5 cansız beden bulundu.

Polis, saldırının planlı olduğunu düşündüklerini ifade etti.