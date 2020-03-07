ABD'nin ilk Yahudi başkanı olmaya aday olan Sanders'ın mitinginde Nazi bayrağı açıldı

T24 Dış haberler

Perşembe akşamı Demokrat Parti başkan aday adayı Bernie Sanders'ın gerçekleştirdiği mitingde bir kişi Nazi bayrağı açtı ve Yahudi karşısı söylemlerde bulundu. Seçildiği takdirde ABD'nin ilk Yahudi başkanı olacak Sanders, olayın kendisini "iğrendirdiğini" söyledi.

Dün, Arizona'daki mitingde meydana gelen olayla ilgili açıklamalarda bulunan Sanders, adamın yaptıklarının kendisinin "şoke ettiğini" dile getirdi. Sanders'ın birçok aile ferdi, Almanya'daki Nazi rejiminin gerçekleştirdiği Yahudi Soykırımı'nda katledilmişti.

Sanders, "İnsanların yuhaladığını duydum ancak sahneden inene kadar ne olduğunu fark etmedim" dedi.

"Sadece bir Yahudi Amerikalı olarak konuşmuyorum, Nazizm ile savaşırken hayatını kaybeden ABD askerleri adına da konuşuyorum. ABD'de insanların Hitler'in amblemini göstermesi; bu korkunç, bunu görmek iğrençten de öte" diyen Sanders, "Bazen Trump destekçileri mitinglerimde gerginlik çıkarır. Ancak bu farklı" diye devam etti.

Nazi bayrağını açan adam, kısa süre içerisinde miting alanından polis tarafından çıkarıldı. Eylemi gerçekleştiren kişinin sıklıkla Müslüman ve Yahudiler tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara gittiği ve yaptığı aşırı sağcı eylemleri YouTube'dan yayımladığı ortaya çıktı.