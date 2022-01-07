ABD'nin hâlâ hayatta olan en yaşlı 2. Dünya Savaşı gazisi hayatını kaybetti

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ABD'nin hayatta olduğunu bilinen en yaşlı 2. Dünya Savaşı gazisi Lawrence Brooks, 112 yaşında hayatını kaybetti.

Ulusal 2. Dünya Savaşı Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre 31 yaşında kurayla orduya seçilen Lawrence Brooks, çoğunlukla Afrika asıllı Amerikalılardan oluşan 91. Mühendis Müfrezesi ile Yeni Gine ve Filipinler'de görev yapmıştı.

Brooks, savaştan sonra 40 yıl boyunca forklift operatörü olarak çalışmıştı.

Eşi Leona'yı 2008'de kaybeden Brooks'un 5 çocuğu, 13 torunu ve 32 torun çocuğu bulunuyordu.

Ulusal 2. Dünya Savaşı Müzesi, 2014'ten bu yana, Brooks için binasında doğum günü partileri düzenliyordu.