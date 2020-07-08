ABD'nin Florida ve Teksas eyaletlerinde bir ayda Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı, 20 yılda kasırgalarda ölenlerin sayısını geçti

ABD'nin Florida ve Teksas eyaletlerinde tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı toplam 400 binin üzerinde. Ölümler ise sırasıyla 3 bin 800 ve 2 bin 800'i geçti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Haziran ayı boyunca bu iki eyalette Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 20 yılda ABD'de kasırgalardan kaynaklı can kayıplarını aştı.

Teksas ve Florida'da haziran ayı boyunca toplam 2 bin 56 kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. 2000-2019 arasında tüm ABD'de kasırgalar sebebiyle 1960 kişi hayatını kaybetmişti.

Florida'da Koronavirüs kaynaklı toplam ölümlerle (3,778) Teksas'takilerin (2,667) sayısı, ABD'de 1963-2012 arasında tropik hortumlardan ölenlerin sayısını (2,544) geçti.