ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Erdoğan siz ona dişlerinizi gösterene kadar geri adım atmaz

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ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili değerlendirmelerde bulunurken, "

ABD'nin Orta Doğu'da, Kafkasya'da ve Karadeniz'de varlık gösterebilmeye devam edebilmesi için Türkiye ile iş birliği içinde olma durumunda olduğunu söyledi.

20 Ocak'ta göreve başlayacak Joe Biden hükûmetinin büyük sınav vereceği ilk 5 başlığın Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran nükleer anlaşması ve iklim krizi olacağını belirten Jeffrey, 6 numaralı başlığın da Türkiye olduğunu ifade etti. Jeffrey, bunun nedeninin Türkiye'nin İran ve Rusya başlıklarında direkt olarak rol oynuyor olması olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiği olduğunu ifade eden Jeffrey, NATO'nun İran'a karşı anti balistik savunma sisteminin temeli olan radarın Türkiye'de bulunduğuna dikkat çekti.

Erdoğan'ı "güçlü bir beyin" diye nitelendiren Jeffrey, "İktidar boşluğu gördüğü yere girer" diye konuştu.

Jeffrey, "Erdoğan çıldırtırcasına kendini beğenmiş ve öngörülemez biridir. İki tarafın da kazanacağı çözümleri kabul etmez. Bunu onunla müzakere etmiş biri olarak söylüyorum; biraz batırdığınızda mantıklı biridir" dedi

Emekli diplomat, Biden'ın Barack Obama gibi davranması durumunda Orta Doğu'yu kaybedeceğini söyledi.

Gazetecinin "Biden hükûmeti Erdoğan'a nasıl yaklaşmalı?" sorusuna Jeffrey şu yanıtı verdi:

"Erdoğan siz ona dişlerinizi gösterene kadar geri adım atmaz. 2019'un Ekim ayında ateşkesi tartışırken biz bunu yaptık. Ekonomilerini ezmeye hazırdık.

Putin, Rus uçağı düşürüldükten sonra da aynısını yaptı. Rusya şimdi İdlib'de Türklere iki kez sert mesaj göndermiş oldu. Orada bir Türk müfrezesini dağıttılar. Bu Rusların istediği sonucu vermedi.

Şunu kabullenmesiniz; Erdoğan çok ileri gittiğinde onu sıkıştırmalı ve durumu önceden anladığından emin olmalısınız. Türkler hiç yüzde yüz haklı bir noktada durmuyor. Ancak haklı oldukları mantık ve argümanları da var. Rusya ve İran'a karşı duvar olarak oynadıkları rolü düşününce onları dinlemek ve sorunlarına taviz vererek çözüm bulmak gerekir"

"Ordu ve Dışişleri Bakanlığı'mızın IŞİD'i yenmeye bakışı 'Bu başka birinin problemi' şeklindeydi"

Jeffrey, "Suriye Demokratik Güçleri'nin çok temiz çocuklardır" dedi.

"Onlar PKK'nın yüksek disiplinli yan kuruluşu" diyen Jeffrey, "Tam olarak PKK'nın gündemini takip etmekle ilgilenmiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Jeffrey, "Bu sırada Dışişleri Bakanlığı'ndaki kimse, 'Hey, peki Türkiye ne olacak?' demedi. Maalesef oradaki ordu ve Dışişleri Bakanlığı'mızın IŞİD'i yenmeye bakışı 'Bu başka birinin problemi' şeklindeydi" diye konuştu.