ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo: Biden yönetiminin Kaşıkçı raporunu yayımlaması düşüncesizce

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Biden yönetiminin Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin istihbarat raporunu açıklamasına tepki gösterdi. Pompeo, bu adımı "düşüncesizce olarak değerlendirdi.

The Hill'de yer alan habere göre, Fox News'a konuşan eski Dışişleri Bakanı Pompeo, Biden yönetiminin Cemal Kaşıkçı raporunu yayımlaması arkasında "siyasi motivasyon" olduğunu söyledi.

Pompeo, "Raporun yayımlanması düşüncesizceydi. Siyasi bir karar. Suudi Arabistan'la ilişkileri kötüleştirmeyi hedefliyordu. Yönetimin İran'la ilişki geliştirmeyi bekleyip Suudi Arabistan'la olanı yok etmeyi istemesine üzülüyorum" dedi.

ABD, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında öldürülmesine ilişkin istihbarat raporunu yayımladı. Raporda Kaşıkçı'nın yakalanması ve öldürülmesi talimatını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği açıklandı. Öte yandan ABD'nin cinayetle ilgili yaptırım kararı aldığı isimler arasında Prens Selman yer almadı.