ABD'nin Erbil Konsolosluğu'na yönelik füze saldırısı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu'na yönelik füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, ABD konsolosluğuna yönelik ''terör saldırısı'' olduğunu söyledi. Saldırının füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, olaydan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktardı.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konsolosluğunun zarar görmediği bildirildi.

Olayın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından soruşturulduğu belirtilen açıklamada, bu ''korkunç saldırı'' ve şiddet olayı kınandı.

ABD Savunma Bakanlığı ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Irak Başbakanı Kazımi'den, "Erbil saldırısı, halkımızın güvenliğini hedef aldı" açıklaması

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aziz Erbil kentine saldırı ve sakinlerinin korkutulması, halkımızın güvenliğine saldırıdır." dedi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'e yapılan terör saldırısını şiddetle kınayarak, "Erbil korkaklara karşı boynunu eğmez. Erbil'de birkaç yere yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da, Erbil’e yapılan füze saldırılarıyla ilgili, "Erbil, yenilgi ve ihanetin ateşi altında. Ey Erbil ve Kürtler; ulusal çoğunluk hükümeti gerçekleşene kadar size benden selam." demişti.

IKBY, Erbil'e füze saldırısında bir vatandaşın hafif yaralandığını duyurdu

IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından Erbil'e yönelik füzeli saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırı sonucu bazı bina ve evlerde hasar meydana geldiği ancak can kaybının yaşanmadığı duyurularak, bir vatandaşın ise hafif bir şekilde yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." denilmişti.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edilen açıklamada, olayın gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e bu sabah gerçekleştirilen füzeli saldırıları kınadığını belirten bir mesaj paylaştı.