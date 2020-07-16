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Dünya

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı Fauci Beyaz Saray'ın kendisine yönelik karalama kampanyasına yanıt verdi

16 Temmuz 2020 08:38

ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı ve Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray tarafından kendisi hakkında başlatılan karalama kampanyasının 'garip' olduğunu söyledi. Fauci, ülkenin Covid-19 salgınıyla mücadelesi konusundaki bölünmüşlüğün bitmesi çağrısı yağarak "Bu saçmalığı durduralım" dedi. 

France 24'te yer alan habere göre, ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı Dr. Fauci, ülkede Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesine yönelik endişelerini dile getirdikten sonra ABD Başkanı Donald Trump ve destekçilerinin tepkisini çekmişti. 
 
The Atlantic'e konuşan Fauci, ekonominin yeniden başlatıldığı eyaletlerde vaka sayılarında rekor artışlar yaşanması hakkında konuştu. Fauci, "Problemin parçalarından biri de şu an süren bölünmüşlüğün dinamikleri. Bunlar nedeniyle neyin doğru neyin yanlış olduğu dürüstçe değerlendirilemiyor. Bu saçmalığı hemen durdurmalı ve nasıl kontrolü sağlayabileceğimizi konuşmalıyız" dedi. 
ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Fauci hakkında "Çok yanlış açıklamaları oldu" demişti. Beyaz Saray'dan pek çok isim de hafta sonu boyunca Fauci'nin "pek çok açıklamasının doğru olmadığı" yönünde yorumlarda bulundu. Bu açıklamaları değerlendiren Fauci, "Bu biraz garip. Tam olarak anlayamıyorum" dedi. 

 

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