ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı Fauci Beyaz Saray'ın kendisine yönelik karalama kampanyasına yanıt verdi

France 24'te yer alan habere göre, ABD'nin en yetkili kamu sağlığı uzmanı Dr. Fauci, ülkede Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesine yönelik endişelerini dile getirdikten sonra ABD Başkanı Donald Trump ve destekçilerinin tepkisini çekmişti.

The Atlantic'e konuşan Fauci, ekonominin yeniden başlatıldığı eyaletlerde vaka sayılarında rekor artışlar yaşanması hakkında konuştu. Fauci, "Problemin parçalarından biri de şu an süren bölünmüşlüğün dinamikleri. Bunlar nedeniyle neyin doğru neyin yanlış olduğu dürüstçe değerlendirilemiyor. Bu saçmalığı hemen durdurmalı ve nasıl kontrolü sağlayabileceğimizi konuşmalıyız" dedi.