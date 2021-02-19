ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Fauci, Koronavirüs salgınında normalleşme tahminini değiştirdi

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, ülkede uygulanan aşılama programını da gözeterek hayatın "2022'nin başında normalleşebileceğini" söyledi.

LA Times'a konuşan Dr. Anthony Fauci, "Umarım ki 2022'ye girdiğimiz dönem eskiden alışmış olduğumuz normalliğe yakın bir duruma geleceğiz" dedi.

Öte yandan Fauci, aşılama süreçlerinin ilk başlayacağı dönem 9 Ocak 2020'de yaptığı bir konuşmada "Her şey doğru giderse gelecek sonbaharın ortalarında insanlar izleyiciler karşısında sahneye çıkarken güvende hissedebilir" demişti.

Fauci, ABD'de aşı isteyen herkesin bu bahar aşıya ulaşabileceğini öngördüğünü de söyledi.