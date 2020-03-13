ABD'nin en büyük gazetesi Washington Post'tan çalışanlarına çağrı: Mümkünse evden çalışın

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ABD'nin en büyük gazetelerinden Washington Post, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çalışanlarına "mümkünse" görevlerine evlerinden devam etme çağrısı yaptı.

Washingtonian'ın aktardığına göre Washington Post'un Yayımcısı Fred Ryan, gazetenin tüm çalışanlarına gönderdiği notta, farklı lokasyonlardan da olsa gazetenin yayınlarını aynı şekilde yürüteceğini ifade etti.

Ryan'ın botunun ardından Washington Post'un insan kaynakları da tüm çalışanlara bir e-posta atarak evde nasıl verimli çalışılacağı ile ilgili bir e-posta gönderdi.

"Yumuşak karantina" adı verilen uygulamanın en azından Mart ayı sonuna kadar süreceği belirtildi.

Evden çalışma kararı alanların izin süresi kısaltılmayacak.

Washington Post daha önce bir katılımcıda Koronavirüs görülmesinin ardından CPAC'e giden tüm muhabirlerine 7 gün evden çalışma çağrısında bulunmuştu. Gazete kısa süre önce okuyucu etkinliklerini iptal etmiş ve çalışanlarından zorunlu olmayan seyahatleri gerçekleştirmemelerini talep etmişti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle 'acil durum' ilan edilmişti.