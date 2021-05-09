ABD'nin en büyük boru hatlarından biri, siber saldırı sonucu kapatıldı

ABD'nin en büyük boru hatlarından Colonial Pipeline, uğradığı siber saldırının ardından kapatıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD doğu kıyısının yakıt tedariğinin yüzde 45'İni sağlayan, 14 ABD eyaletinden geçen boru hattında gerçekleşen siber saldırının ardından, hattın 5 bin 500 millik alanı kapatıldı.

Kapanan boru hattı benzin, dizel ve jet yakıtı taşıyor. Şirketin sitesinde hattın her gün 100 galon yakıt taşıdığı, yedi havalimanına hizmet verdiği belirtiliyor.

Şirketten saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "Colonial Boru hattı sorunu anlamak ve çözmek için harekete geçiyor. Bu zamanda ilk önceliğimiz hizmetlerimizin güvenle ve verimle dönmesi." dedi.

Saldırıyı kimin düzenlediği ve amacının kim olduğu henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk 100 gün planı çerçevesinde ülkenin altyapısını siber saldırı tehditlerine karşı korumak da yer alıyor.