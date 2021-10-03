ABD'nin dört bir yanında kürtaj hakkı için protestolar gerçekleşti

ABD'de Texas eyaletinde kürtajı yasaklayan katı yasaya karşılık ülkenin 50 eyaletinde çeşitli kürtaj hakkı protestoları düzenlendi.

BBC'de yer alan habere göre, kürtaj hakkını savunan protestocular, anayasal haklarının geri verilmesini talep ederek sokağa çıktı.

Washington DC'de protestocular Yüksek Mahkeme binası önüne giderek "Kürtajı yasallaştırın" dedi.

Bir eylemden önce, kürtaj karşıtı bir grup protestoculara müdahale etmeye çalıştı. "Bir bebeğin kanları elinizde" diyen kürtaj karşıtına şarkı ve alkışlarla bastırarak yanıt verildi.

Kürtaj hakkı protestolarının arkasında eski ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten bir gün sonra milyonlarca insanı sokağa çağıran Women's March grubu vardı.

ABD'nin Texas eyaletinde altı hafta sonrası kürtaj her durumda yasaklanarak ülkenin en katı kürtaj yasağı oldu.