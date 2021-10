ABD'nin doğusunda 'tarihi' yağışlar sele sebep oldu: New York'ta OHAL ilan edildi, New Jersey'de bir kişi hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Ida Kasırgası'nın kalıntıları Brooklyn, Manhattan ve New Jersey'de yoğun yağmur yağışına sebep olurken, New York Şehri'nde ani sel uyarısı verdi.

New York'ta metro istasyonlarını su bastığı belirtilirken, Belediye Başkanı Bill de Blasio, çarşamba gece yarısına kısa süre kala şehirde olağanüstü hal ilan etti. Blasio, "Bugün tarihi bir hava olayı görüyoruz; şehir genelinde rekor kıran seviyede yağış, ciddi seller ve tehlikeli yol şartları var" dedi. New York Şehri genelinde binlerce kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

The Washington Post'un aktardığına göre New Jersey'de bir kişi hayatını kaybetti. New Jersey ve Philadelphia'yı hortumun vurduğu; bir posta merkezinin çatısının çöktüğü ifade edildi.

NWS, New Jersey'nin Philadelphia yakınlarındaki Mullica Hill bölgesinde evlerin yıkıldığını bildirdi.

New Jersey eyaletinde bulunan ancak çoğunlukla New York'a gidenlerin kullandığı Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda da tüm uçuşlar saat gece 10.30 itibariyle durduruldu.