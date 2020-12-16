ABD'nin California eyaletinde Koronavirüs ölümleri hızla artıyor; iki şehre ek ceset torbaları ve morg araçları gönderildi

ABD'nin California eyaletinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölümlerinin yoğunluğu nedeniyle Los Angeles ve San Diego kentlerine ek 5 bin ceset torbası ve 60 morg aracı taşınıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, California eyaletinde yaz dönemine göre Koronavirüs bağlantılı hastane başvuruları iki kat arttı. California Valisi Gavin Newsom, eyaletteki günlük ölümlerin bir ay önceye göre dört katına çıktığını söyledi. California'da günlük Koronavirüs vakaları 32 bin bandında sürerken bağlantılı ölümler de 163'ü görüyor.

Newsom, "En ağır pik noktasının ortasındayız" dedi ve önlemlerin hızla alınması gerektiğini söyledi. Eyalet genelinde 507 ek sağlık çalışanı atandı ancak atanan kişilerin bir çoğunun yoğun bakım deneyimi olmadığı belirtildi.

San Diego ve Los Angeles kentlerine Koronavirüs ölümlerinin artma ihtimaline karşı ek 5 bin ceset torbası ve 60 morg aracı gönderildi.