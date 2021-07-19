ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangını 82 kilometrekareye yayıldı; bir bölge tahliye ediliyor

ABD'nin California eyaletinde, Tahoe Gölü'nün güneyinde çıkan ve hızla büyüyen orman yangını 82 kilometrekarelik bir alana yayıldı. Yangınının bir otoyola sıçraması nedeniyle bölgeden tahliye talimatı verildi. Yangının daha da büyüyeceği tahmini nedeniyle bölgede yapılacak bir bisiklet turu da iptal edildi.

Humboldt-Toiyabe Ulusal Ormanı yönetimine göre, 4 Temmuz'da yıldırım çarpması sonucu çıkan Tamarack yangını cumartesi akşamı itibarıyla 82 kilometrekarelik bir alanı aştı. Yangın, California'nın Nevada eyalet sınırına yakın kasabası olan Markleeville'yi tehdit ediyor.

Yetkililer, yangının şu ana kadar en az üç yapıyı tahrip ettiğini ve bir otoyolu etkisi altına aldıktan sonra Alpine County Havaalanına doğru yayıldığı uyarısında bulundu.

Öte yandan, yangının büyümesi nedeniyle kasabanın ev sahipliğini yaptığı ve bu yıl 40'ıncısı düzenlenen geleneksel Death Ride bisiklet yarışı iptal edildi.

Yetkililer, göl çevresinde kamp kuran sporculardan bölgeyi terk etmelerini isterken, bisiklet yarışı için gelen binlerce seyirci de tahliye edildi.

California'nın Nevada sınırında çıkan yangınlar günlerdir söndürülmeye çalışılıyor

Rekor seviyede sıcaklıkların kaydedildiği California'da rüzgarlı ve kuru hava koşulları yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

California eyaletinde itfaiye ekipleri, 23 gündür Lava ve Henry yangınlarını, 17 gündür Lukens ve County Line yangınlarını ve yaklaşık 15 gündür Beckwourth Kompleksi ve Tamarack yangınlarını söndürmek için mücadele veriyor.

Öte yandan Dexter, Dixie ve Lost yangınları yaklaşık bir haftadır sürüyor.

Oregon eyaletinin güneyindeki orman yangınları da henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Ulusal Kurumlararası Yangın Merkezine göre, ABD’de 11 eyalette yakın zamanda meydana gelen 70 büyük yangında, dün itibarıyla 4 bin 297 kilometrekarelik alan yok oldu.