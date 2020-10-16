ABD'nin başkan adayları iki farklı kanalda, aynı anda halkın sorularını yanıtladı; Trump ile Biden arasındaki ayrım daha da belirgin hale geldi

T24 Dış Haberler

Aynı anda iki farklı kanalda halkın sorularını yanıtlayan ABD'yi yönetmeye talip iki aday, birçok konuda birbirlerinden çok farklı görüşler sundu.

Cumhuriyetçi aday ve mevcut Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden normal şartlarda dün akşam seçim sürecinin ikinci canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelecekti. Ancak Trump'ın tartışmayı internet üzerinden yapmayı kabul etmemesiyle program iptal olmuştu. Bunun üzerine iki aday da aynı saate başlayan iki farklı programda seçilen vatandaşların sorularını yanıtladı.

Trump, NBC'de hükûmetinin Koronavirüs pandemisini idare ediş biçimini savundu. ABD lideri, ülkenin sağlık krizinde tünelden çıkmak üzere olduğunu ifade etti. Ancak ABD'de günlük vaka sayıları Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nde Trump, söylediklerini sorgulayan moderatör Savannah Guthrie'ye, "Biz kazananlarız. İnanılmaz bir iş çıkardık. Virajı almak üzereyiz. Aşılar geliyor, tedaviler geliyor" dedi.

Yaklaşık 2 bin kilometre uzakta, Philadelphia'da Biden, ABD Başkanı Trump'ın pandemi sürecinde verdiği kararları hedef aldı ve ülkenin salgına karşı daha sert bir karşılık vermesi gerektiğini savundu.

Trump'ın şubat ayında gazeteci Bob Woodward'a Koronavirüs'ün ne kadar tehlikeli olduğunu bildiğini söylediğini hatırlatan Biden, "Çok büyük fırsatlar kaçırdı ve gerçek olmayan şeyler söyleyip durdu" diye konuştu.

Trump, "Kaybederseniz gücü barışçıl bir şekilde devredecek misiniz?" sorusuna, "Evet, edeceğim. Ama dürüst bir seçim istiyorum" dedi.

ABD lideri geçen günlerde 44. ABD Başkanı Barack Obama'nın radikal İslamcı terör örgütü El Kaide'nin lideri Osama bin Ladin'in öldürülmesi konusunda yalan söylediğiyle ilgili bir paylaşımı retweet etmişti. Bu durum, Ladin'in öldürüldüğü operasyonda görev alan özel harekat askerlerinin tepkisini çekmişti.

Moderatör Guthrie, bu paylaşımla ilgili olarak Trump'a, "Siz Başkansınız, siz birinin gördüğü her şeyi retweetleyen deli amcası değilsiniz" diyerek tepki gösterdi.