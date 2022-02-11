ABD'nin ardından AB ve 4 ülkeden vatandaşlarına 'Ukrayna'yı terk edin' uyarısı

Güney Kore de Ukrayna'ya seyahat edilmemesini ve oradaki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki vatandaşlarını derhal ülkeyi terk etmeleri konusunda uyardı. Bakanlık, Ukrayna'ya seyahat etmeyi planlayanlardan da ziyaretlerini iptal etmeleri için çağrı yaptı. Yetkililer, büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere Ukrayna'da en az 341 Güney Koreli bulunduğunu bildirdi.

İlk tahliye kararı ABD'den

ABD Dışişleri Bakanlığı, olası bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması için 23 Ocak'ta talimat verdi.

Bakanlık yayımlanan seyahat uyarısında da "23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir." ifadesine yer verildi.

"Ukrayna'daki Tüm İngiltere vatandaşları ülkeyi derhal terk etsin"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere, vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti.

İngiliz vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri tavsiye edilen açıklamada, Ukrayna'ya seyahat tavsiyesinin güncellediği belirtildi. Açıklamada, "Şu anda Ukrayna'da bulunan İngiliz vatandaşları da ticari araçlar halen varken ayrılmalı." denildi. Ayrıca açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığı ve bu nedenle fazla büyükelçilik personeli geri çekme kararı alındığı ifade edildi.

İngiltere'nin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın tüm ABD vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmeye çağırmasından bir gün sonra geldi.

Norveç de benzer bir uyarı yayınlayarak vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmasını istedi.

"Zorunlu olmayan AB personeli Ukrayna'yı terk etmeli"

Bu arada bir AB sözcüsü, AB diplomatik misyonlarının Ukrayna'daki zorunlu olmayan personelinden ülkeyi terk etmelerini istediklerini söyledi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, birincil önceliği olmayan personele Ukrayna'dan ayrılma izni verildiğini açıkladı.

Ayrıca haber sitesi Politico'ya göre, AB Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas, ülkedeki diplomatik personele gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum" dedi.