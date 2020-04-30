ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden Swap açıklaması: Türkiye için koşullar siyasi değil, finansal

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye arasındaki herhangi bir Swap hattı anlaşması koşullarının finans ve para konuları temel alınarak oluşturulduğunu, bu koşulların siyasi olmadığını söyledi.

Satterfield, Atlantik Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen online toplantıda, "Türkiye, birçok ülke gibi Fed ile doğrudan temas halinde" dedi.

Reuters'ın haberine göre, Satterfield, "Potansiyel uygunlukla ilgili Fed'in açık piyasalar komitesi tarafından belirlenen belirli şartlar var. Bunlar finansal parasal gereklilikler, siyasetle bağlantılı değil" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Swap hattına dahil olmak istiyor

Bloomberg, FED'in Corona virüsü salgını karşısında artan küresel dolar talebini karşılamak üzere 14 ülke ile Swap hattı kurduğunu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin de Fed'in Swap hattına dahil edilmesini istediğini yazmıştı.

Reuters, 10 Nisan'da yayınladığı, adını vermediği bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin takas hattına girmek için yaptığı görüşmeleri sonlandırdığını ve başka kaynak arayışına gittiğini söylemişti.

Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Ankara'nın FED ile anlaşma yolunu ararken Uluslararası Para Fonu'na (IMF) iç siyasetteki olumsuz algıyı önlemek için başvurmayı tercih etmediğini söylemişti.

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