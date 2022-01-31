ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane’deki başkanlık makamındaki görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı. Büyükelçi Flake ve eşini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, İstanbul'un dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Göreve geldiği günden beri hem ABD Büyükelçiliğiyle hem de Başkonsolos'la yürüttükleri ilişkinin Flake’in görev döneminde de daha iyi yerlere gelmesini dileyen İmamoğlu,"Türkiye'nin her zaman iyi ilişkilerde olmasının çok değerli olduğunu bildiğim Amerika Birleşik Devletleri sürecinde, İstanbul'un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum." diye konuştu.

Askıda Fatura'yı sordu

Büyükelçi Flake de İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek İmamoğlu’ndan İBB'nin "Askıda Fatura" projesi hakkında bilgiler aldı.