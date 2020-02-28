ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, dün İdlib'de yapılan saldırı sonucunda şehit olan 33 asker için bir tayize mesajı yayımladı.

Twitter üzerinden yayımlanan mesajda, "Idlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Büyükelçilik, sabah saatlerinde de, "Dün İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.