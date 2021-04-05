ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, aralarında 4 yaşında çocuk da bulunan 5 yaralı

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ABD'nin Alabama eyaletinin Birmingham kentinde Paskalya Bayramı'nda bir parka silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, aralarında 4 yaşında bir çocuğun olduğu 5 kişi de yaralandı.

Polis memurları ihbar üzerinde yüzlerce kişinin toplandığı Patton Park'a saat 19.00 sularında gitti.

Birmingham Polisi, olayın "bir grup erkek arasında çıkan tartışmadan sonra başladığına" inandıklarını ve "birkaç el silah ateşlediğini" söyledi.

Polis henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirterek, "Park insan doluydu, aileler vardı; birilerinin bir şeyler gördüğünü biliyoruz" diyerek insanlardan bilgi istedi.