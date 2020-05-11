ABD, Nazi Almanyası'yla mücadelede SSCB'yi yok saydı; Moskova, Vaşington hattı gerildi

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Moskova, ABD'nin 2.Dünya Savaşı'nın sona erdiği gün olarak kutlanan Zafer Günü mesajında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) yer vermemesine tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, Kızıl Ordu ve Sovyet halkına savaşta oynadıkları yadsınamaz rol ve insanlık adına yaptıkları dev fedakarlıklar konusunda hakkını verecek cesaret ile isteği bulamadı" denildi.

Tarihi olguların siyasi gerekçelerle reddedilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li yetkililerlerle "ciddi bir konuşma yapmayı planladıklarını" belirtti.

Beyaz Saray'ın Zafer Günü mesajında, "8 Mayıs 1945'te ABD ve Büyük Britanya Nazileri yendi" ifadeleri yer alırken, Sovyetler Birliği'nden hiç söz edilmemişti.

2. Dünya Savaşı sırasında SSCB'nin bir bölümü Nazi Almanyası tarafından işgal edilmiş, daha sonra Kızıl Ordu, savaşın Doğu Cephesi'nde üst üste büyük zaferler elde etmiş ve Nazilerin yenilmesinde çok büyük bir rol oynamıştı. Savaşta yaklaşık 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetmişti.