ABD, NATO'ya daha fazla destek istiyor



Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ABD'li mevkidaşı Chuck Hagel ile bir araya gelecek. Ukrayna krizinin öne çıkması beklenen görüşmede, İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin hazırlıklarının gözden geçirilmesi öngörülüyor. Afganistan ve Irak'taki gelişmeler, ikili görüşmelerin bir başka gündem başlığını oluşturuyor.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'nde (Atlantic Council) Avrupa'nın güvenlik politikaları konulu bir konuşma yapacak.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki gelişmeleri gerekçe göstererek NATO müttefiklerinin savunma bütçelerini artırmalarını istiyor. Savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2 seviyesine çıkarılması talep ediliyor. Almanya'da bu oran yüzde 1,3 dolayında.

Bakan von der Leyen, aralık ayında göreve başladıktan sonra Afganistan, Mali, Senegal, Cibuti, Lübnan ve Türkiye'deki Alman askerlerini ziyaret etmişti. Savunma Bakanı, Almanya'nın BM barış misyonlarına daha fazla katkı sağlaması gerektiğini savunuyor.