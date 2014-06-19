T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD, NATO'ya daha fazla destek istiyor

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Washington'da görüşmelerde bulunuyor. Askeri harcamalara ayrılan bütçenin artırılması, gündemin başlıkları arasında.

19 Haziran 2014 12:25


Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ABD'li mevkidaşı Chuck Hagel ile bir araya gelecek. Ukrayna krizinin öne çıkması beklenen görüşmede, İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin hazırlıklarının gözden geçirilmesi öngörülüyor. Afganistan ve Irak'taki gelişmeler, ikili görüşmelerin bir başka gündem başlığını oluşturuyor.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'nde (Atlantic Council) Avrupa'nın güvenlik politikaları konulu bir konuşma yapacak.

ABD yönetimi, Ukrayna'daki gelişmeleri gerekçe göstererek NATO müttefiklerinin savunma bütçelerini artırmalarını istiyor. Savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2 seviyesine çıkarılması talep ediliyor. Almanya'da bu oran yüzde 1,3 dolayında.

Bakan von der Leyen, aralık ayında göreve başladıktan sonra Afganistan, Mali, Senegal, Cibuti, Lübnan ve Türkiye'deki Alman askerlerini ziyaret etmişti. Savunma Bakanı, Almanya'nın BM barış misyonlarına daha fazla katkı sağlaması gerektiğini savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Savunma Bakanı UrsulaLeyen WashingtonBakanı UrsulaLeyen ABDChuck HagelNATOIrakAlmanyaSavunma Bakanı UrsulaAtlantik KonseyiCouncil) AvrupaUkraynaLeyenAfganistan Mali Senegal Cibuti LübnanTürkiye AlmanBakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24