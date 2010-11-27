-ABD MÜTTEFİK ÜLKELERİ BİLGİLENDİRİYOR LONDRA (A.A) - 27.11.2010 - Amerikalı diplomatlar, müttefiklerini, WikiLeaks internet sitesi tarafından açıklanacağı ifade edilen belgelere ilişkin bilgilendiriyor. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın sözcüsü Steve Field, ABD Büyükelçisi Louis Susman'ın, ''belgelerin olası içeriğine ilişkin İngiltere hükümetine bilgi verdiğini'' söyledi. Field, açıklanacak belgelerin içeriğine ilişkin ayrıntılara değinmedi. İtalya'da da Dışişleri Bakanı Franco Frattini, ABD Dışişleri Bakanlığı ile görüştüğünü, belgeler arasında İtalya ile ilgili olanların da bulunacağının, belgelerin sayısının binlerce olacağının, içeriklerinin ise şimdiden tahmin edilemeyeceğinin söylendiğini ifade etti. Kanada ve Norveç hükümetleri de olası belgelere ilişkin kendilerine ABD tarafından bilgi verildiğini açıkladı. Öte yandan ABD'nin, İsrail'i de bilgilendirdiği kaydedildi. Belgelerin hafta sonunda açıklanması bekleniyor ancak zamanlama konusunda kesin bir açıklama yapılmadı. ABD'nin Irak Büyükelçisi James F. Jeffrey, açıklanacak belgelerin içeriğinden kaygılı olduklarını, belgelerin açıklanmasının, uluslararası diplomaside güçlüğe yol açacağını söyledi. Jeffrey, ''Yeni belgelerin açıklanacak olmasından dolayı kaygılıyız'' dedi. ''WikiLeaks buradaki işime kesinlikle berbat bir engel çıkarıyor'' diyen Büyükelçi Jeffrey, bu belgelerin açıklanmasının arkasındaki güdüyü anlayamadığını ifade ederek, ''Bunun bir şeye yardımı olmayacak ama buradaki çalışmalarımızı yıpratacak'' dedi. -ABD DIŞİŞLERİ AÇIKLAMASI- Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü P.J. Crowley, belgelerin açıklanma planını kınadıklarını söyledi. Crowley, gizli diplomatik yazışmaların açıklanacağını, bunun da ''hayatları ve çıkarları tehlikeye atacağını'' ifade etti. ABD Hükümetinin, ilgili ülke hükümetlerini uyarmaya devam ettiğini ifade eden Sözcü Crowley, olası içerik konusunda ilgili hükümetlere destek sağlandığını belirtti.