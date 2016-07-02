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Dünya

ABD: Musul yakınında iki üst düzey IŞİD'li öldürüldü

IŞİD Musul'u 2014 yılı Haziran ayında ele geçirmişti

02 Temmuz 2016 20:15

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Musul yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında iki üst düzey IŞİD'linin öldürüldüğü duyuruldu.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Peter Cook, öldürülen kişilerin Irak Şam İslam Devleti Örgütü'nün (IŞİD) Musul kentini ele geçirmesine öncülük eden savaş bakan yardımcıları olduğunu açıkladı.

Cook öldürülen kişilerden Besim Muhammed Ahmet Sultan el Bajari'nin eski bir el Kaide üyesi olduğunu ve IŞİD'e katıldıktan sonra saldırılarında ev yapımı patlayıcılar ve hardal gazı kullanan bir grubun yöneticiliğini yaptığını söyledi.

Öldürülen diğer kişi olan Hatim Talib el-Hamduni'nin ise Musul'da jandarmadan sorumlu komutan olduğu aktarıldı.

Pentagon sözcüsü, geçen ay öldürülen IŞİD liderleri ve bu kişiler ile birlikte örgütün Musul'daki yönetim kapasitesi ve deneyimini önemli oranda yitirdiğini savundu.

IŞİD Musul'u 2014 yılı Haziran ayında ele geçirmişti.

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