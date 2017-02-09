ABD: Musul ve Rakka 6 ay içerisinde IŞİD'den geri alınabilir

Irak’ta Musul’un, Suriye’de de Rakka’nın radikal İslamcı IŞİD’in elinden kurtarılması için operasyonlar sürüyor. ABD’li Komutan Korgeneral Stephen Townsend, Irak’ın başkenti Bağdat’da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Musul ve Rakka’daki “operasyonların altı ay içinde sonuçlanacağını düşündüğünü” söyledi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun komutanı Townsend, Irak hükümetine bağlı birliklerin Musul’un batısında da kontrolü sağlamak için hazırlıkları sürdürdüğüne işaret ederek, “operasyona birkaç güç içinde başlanacağını” tahmin ettiğini belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Bağdat’taki sözcüsü Albay John Dorrian da ABD'nin desteklediği kara birliklerinin birkaç hafta içinde Rakka'yı çevresindeki yerleşim birimlerinden neredeyse tamamen izole edilmesinin beklendiğini duyurdu. Dorrian "Kentin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde neredeyse tamamen izole olmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

Musul'un batısına yönelik operasyonlar

Irak ordusu, ocak ayının ortasında Musul’un doğusunun IŞİD’in elinden kurtarıldığını ve kontrolün sağlandığını duyurmuştu. Musul’un IŞİD’in elinden kurtarılması için operasyona geçen ekim ayında başlanmıştı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Bağdat’taki sözcüsü Albay John Dorrian ise Rakka’da yürütülen operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Dorrian birkaç hafta içinde Rakka’nın kuşatılacağını ve böylelikle operasyonda önemli bir aşamaya gelineceğini tahmin ettiklerini söyledi. Dorrian, Çarşamba günü Washington’da yaptığı açıklamada, kentin ne zaman ele geçirileceğine ilişkin kesin tarih vermenin mümkün olmadığını kaydetti. Rakka, IŞİD’ın Suriye’deki en kalelerinden biri sayılıyor.

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AP/Reuters, JD/BD