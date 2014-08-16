T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, Musul Barajı'nı almak için IŞİD'e operasyon düzenledi

Saldırı sonucu IŞİD’in araçları imha edilirken, birçok örgüt üyesinin bulundukları yerlerden kaçtığı kaydedildi

16 Ağustos 2014 13:54

ABD'nin, IŞİD tarafından ele geçirilen ve Irak'ın en büyük barajı olma özelliğine sahip Musul Barajı'nı örgütün elinden almak için operasyon düzenlediği bildirildi.

CNN’in Rudaw’a dayandırdığı habere göre, ABD savaş uçakları dün akşam barajın çevresini bombalamaya başladı.

Görgü tanığı bir Peşmerge, dün akşam ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıların, operasyonun başlangıcından bu yana en kuvvetlisi olduğunu ifade etti. Rudaw muhabiri Hevidar Ahmed ise Musul yakınlarında bulunan IŞİD’in kullandığı bir benzin istasyonunun ABD tarafından hedef alındığını belirtti. Saldırı sonucu IŞİD’in araçları imha edilirken, birçok örgüt üyesinin bulundukları yerlerden kaçtığı kaydedildi.

32 kilometreden daha geniş bir alanı kapsayan bombardımanın devam edeceği ve Peşmerge’nin de barajı almak için karadan saldırı düzenleyeceği bilgiler arasında.

ETİKETLER

ırakabdışidsaldırıharekatpeşmergemusul barajı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24