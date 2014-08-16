ABD, Musul Barajı'nı almak için IŞİD'e operasyon düzenledi

ABD'nin, IŞİD tarafından ele geçirilen ve Irak'ın en büyük barajı olma özelliğine sahip Musul Barajı'nı örgütün elinden almak için operasyon düzenlediği bildirildi.

CNN’in Rudaw’a dayandırdığı habere göre, ABD savaş uçakları dün akşam barajın çevresini bombalamaya başladı.

Görgü tanığı bir Peşmerge, dün akşam ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıların, operasyonun başlangıcından bu yana en kuvvetlisi olduğunu ifade etti. Rudaw muhabiri Hevidar Ahmed ise Musul yakınlarında bulunan IŞİD’in kullandığı bir benzin istasyonunun ABD tarafından hedef alındığını belirtti. Saldırı sonucu IŞİD’in araçları imha edilirken, birçok örgüt üyesinin bulundukları yerlerden kaçtığı kaydedildi.

32 kilometreden daha geniş bir alanı kapsayan bombardımanın devam edeceği ve Peşmerge’nin de barajı almak için karadan saldırı düzenleyeceği bilgiler arasında.