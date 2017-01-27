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Dünya
Deutsche Welle

ABD Müslüman Kardeşler'i tartışıyor

ABD'de Müslüman Kardeşler Hareketinin terör örgütü olarak sınıflandırılması ve yaptırım uygulanmasına yönelik Trump'ın danışmanları arasında tartışmaların yürütüldüğü bildirildi.

27 Ocak 2017 13:19

ABD'de Müslüman Kardeşler'in terör örgütü olarak sınıflandırılması ve yaptırım uygulanmasına yönelik tartışmaların yürütüldüğü bildirildi. Trump'ın danışmanlarının konuyu görüştüğü ve farklı görüşlerde oldukları belirtildi.

Reuters haber ajansının haberine göre, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Micaael Flynn, Müslüman Kardeşler'in terör örgütü olarak sınıflandırılmasını ve örgüte yaptırım uygulanmasını önerdi. Konunun hassasiyeti nedeniyle adını gizli tutan Trump'ın geçiş süreci danışmanlarından biri açıklamasında, 'konunun tartışıldığından haberi olduğunu ve kendisinin de Müslüman Kardeşler'in terör örgütü olarak sınıflandırılmasından yana görüş bildirdiğini' ifade etti.

Aynı danışman Michael Flynn ve ekibinin terör örgütü listesine alınacak örgütler üzerinde görüştüğünü ancak bu konuda somut adımın ne zaman atılacağını bilmediği bilgisini verdi.

Yürütülen tartışmalarda Trump'ın diğer danışmanları ve aynı zamanda ekibindeki bazı ulusal güvenlik yetkililerinin Müslüman Kardeşler'in terör örgütü olarak sınıflandırılmasını istemedikleri ve örgütün birçok ülkede barışçıl bir yönde geliştiği argümanını öne sürdükleri bildirildi.

ABD'nin Müslüman Kardeşler'i terör örgütü olarak sınıflandırma kararı alması durumunda, IŞİD'e karşı mücadelede ABD'nin müttefiklerinden olan Türkiye ile ilişkileri karmaşık hale getirmesinden endişe ediliyor.

Müslüman Kardeşler Hareketi, Mısır'ın tarihi en eskiye dayanan İslami hareketi. Müslüman Kardeşler Arap Baharı'ndan sonra 2013 yılında ülkede terör örgütü olarak sınıflandırılmıştı. Müslüman Kardeşler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde terör örgütü olarak kabul görüyor.

©Deutsche Welle Türkçe

RTRD/GA/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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