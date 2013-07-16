'ABD, Mursi’yi de, Erdoğan’ı da gözden çıkardı!'

Rusya'nın Ortadoğu konusunda analizlere yer veren tanınmış internet sitesi www.iarex.ru'da, Türkiye'nin dış ve iç politikasını ele alan bir yazı yayımlandı.

Stanislav Tarasov tarafından kalem alınan ve Rusya Analiz sitesinde Türkçe olarak yayımlanan "Erdoğan’ı 'Arap Kabusu'na hazırlıyorlar" adlı makalede, Ortadoğu'da Mısır-Türkiye-Katar üçgeninin çöktüğü savunuldu. Türkiye'nin Suriye ve Mısır'da çelişkili politikalar izlediği öne sürülen yazıda, Gezi Parkı olayları sonrasında ABD'nin Erdoğan'ı gözden çıkardığı görüşü iddia edildi.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Ankara hangi sebeple Mısır’da yapılan darbeyle ilgili olarak, ordunun demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’yi devirdiğini açıklarken, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile ilişkiler konusunda ayan beyan bir şekilde demokratik olmayan bir senaryoyu tercih ediyor?

Geçtiğimiz günlerde Katar, göreve yeni atanan Mısır Cumhurbaşkanı’nı kutladı. Cumhurbaşkanı Mursi’nin devrilmesinin hemen ardından, Mısır’a 8 milyar dolara kadar karşılıksız yardım ve kredi verme konusunda hazır olduklarını açıklayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da aynı şekilde kutlama mesajı gönderdi.

Böylece, Mısır-Türkiye-Katar üçgeninin çöktüğünü söylemek mümkündür. Burada safdışı edilen Türkiye olmuştur. Bize kalırsa, bunun tek ve başlıca nedeni, Türkiye’de iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bölgesel liderlik konusunda kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak ve Körfez ülkelerindeki olaylarda baskı oluşturma adına “Müslüman Kardeşler” üzerinden ilerleme çabasının başarısızlıkla sonuçlanmış olmasıdır. Şimdi ise, Türkiye bölgesel yalnızlaşma gibi reel bir tehditle karşı karşıyadır.

Görünen o ki, Gezi Parkı’nın yeniden inşaası ile ilgili olarak çıkan protesto olaylarında Erdoğan’a destek vermeyi reddeden ABD, tıpkı eski Mısır cumhurbaşkanı Mursi’ye yaptığı gibi, Erdoğan’ı da gözden çıkarmıştır.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın, cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Türkiye’den hangi lideri tebrik edeceği merak konusudur."