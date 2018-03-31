ABD, Münbiç'teki asker sayısını artırıyor

ABD, Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’te özel operasyonlar birliğini bu hafta genişletti. Ordu sözcüsü ve koalisyonun halkla ilişkiler direktörü Albay Thomas F. Veale, Amerika’nın Sesi’ne gönderdiği açıklamada, yeni konuşlanmanın bölgedeki koalisyon askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir koruma önlemi olduğunu söyledi. Veale, “Koalisyon güçleri, Menbiç Askeri Konseyi ile resmi ilişkileri üzerinden, operasyonlar için ortak bir işbirliği mekanizması oluşturuyor” dedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Münbiç, ABD ile NATO müttefiki Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların son halkası. Nedeni, Ankara’nın PKK’nın parçası olarak gördüğü YPG’li Kürt güçlere Washington’un verdiği destek. PKK, hem Amerika’nın hem de Avrupa Birliği’nin terör listesinde. Ancak Washington PKK ile bağlantısını reddettiği YPG’yi IŞİD’le mücadelede kilit müttefik olarak görüyor.

Hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun bildirisinde YPG’nin bölgeden hemen çekilmemesi halinde Ankara’nın harekete geçeceği uyarısı yer aldı.

Bildiride, “Münbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat insiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir” dendi.

Türk ordusu ve muhalif güçler, 20 Ocak’ta başlattıkları Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’i YPG’den aldı.

ABD ise binlerce sivili yerinden ettiği ve IŞİD’le mücadeleye dikkate azalttığı gerekçesi ile operasyondan derin endişe duyduğunu açıkladı.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nden yetkililer de Türkiye önderliğinde Menbiç’e yönelik bir saldırının, ülkenin doğusunda IŞİD’le mücadele eden binlerce savaşçının, savaş alanını terk ederek Türk ordusuyla mücadele için batıya dönebileceğini belirtiyor.

Menbiç Askeri Konseyi’nin başkan yardımcısı Najim Muhammed, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, koalisyonun kenti koruyacağı sözü verdiğini kaydetti. Muhammed, “ABD önderliğindeki koaliyonla, Menbiç’in korunması ve güvenliğinin sağlanması için işbirliği içindeyiz. İşbirliğimiz çok güçlü” dedi.

Muhammed, Türkiye’den destek gören Özgür Suriye Ordusu’nun Menbiç’in kuzeybatısına yığınak yapmasında ise endişeli. Yeni Şafak gazetesi, Salı günü 12 bin ÖSO’lunun operasyona başlamak için Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’dan talimat beklediğini yazdı.

ABD’li askeri sözcü Albay Thomas F. Veale ile bölgede özel operasyondan kaç askerin konuşlandırıldığını açıklamayı reddetti. Veale, tehditi bertaraf edecek seviyede koruma gücü sağlandığını belirtmekle yetindi.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan bir Amerika’nın Sesi muhabiri ise ABD güçlerinin Menbiç’in kuzeybatısındaki Sayur Çayı vadisi boyunca yerleştiğini bildiriyor.