-ABD MUHALİFLERDEN PETROL ALACAK WASHINGTON (A.A) - 28.04.2011 - ABD, vatandaşlarının Libyalı muhaliflerden petrol satın almalarına izin verdi. Hazine Bakanlığının yayımladığı kararnamede, Libyalı muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş Konseyi'nin himayesinde Libya'dan petrol, doğalgaz ve petrol ürünlerinin satın alınmasına izin verildi. Libyalı muhaliflerden petrol satın alacak olanların kendilerini Hazine Bakanlığına tanıtmaları gerektiği belirtilen kararnamede, satın almayı yapacak Amerikan vatandaşlarının, Amerikan yasalarını ihlal etmemeleri için Libya devletinin hiçbir şekilde bu satıştan çıkar sağlamadığını ispat etmeleri gerektiği vurgulanıyor. Libyalı muhaliflerin Ulusal Geçiş Konseyi, ABD'nin bu kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı.