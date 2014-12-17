ABD: Muhalif fikir ortaya atmak, komplo ya da ihanetle yorumlanamaz

ABD Dışişleri Bakanlığı, pazar günü yaptığı yazılı açıklamanın ardından Türkiye’de medya kuruluşlarına yönelik 14 Aralık operasyonları nedeniyle Ankara Hükümeti’ne bir kez daha çağrıda bulundu ve medya temsilcilerinin gözaltına alınmalarından endişe duyulduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Salı günkü basın toplantısında soru üzerine yaptığı açıklamada, “Muhalif fikir ortaya atmak, komplo ya da ihanetle eşdeğer değildir” diye konuştu.

Beyaz Saray sessiz

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Amerikan Yönetimi, konuya ilişkin ilk tepkiyi, Pazar günü yaptığı yazılı bir açıklamayla duyurmuş ve gazetecilerin gözaltına alınmasına dair haberleri yakından takip ettiklerini belirtmişti. Beyaz Saray konuyla ilgili sessiz kalırken, bildiri Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki adına hazırlanmıştı. Pazartesi günü yaşanan teknik bir sıkıntı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’nda günlük basın toplantısı gerçekleşmeyince mesele hafta başında Washington’da tekrar gündeme gelmedi. Ancak Salı günkü basın toplantısında, gözaltılar sözcüye yeniden sorulunca, Psaki, kürsüden şu açıklamayı yaptı:

“Gazeteciler ve medya temsilcilerinin, hükümete karşı eleştirel medyanın ofislerine yapılan polis baskınları sonrası gözaltına alınmalarından endişeliyiz. Medya özgürlüğü, yargılama süreci ve yargı bağımsızlığı, her sağlıklı demokrasi için önemli unsurlardır ve bunlar Türk Anayasası tarafından saygın bir yere konulmuştur. Medya özgürlüğü, hükümeti eleştirme özgürlüğünü de içerir. Muhalif fikir ortaya atmak, komplo ya da ihanetle eşdeğer değildir. Türkiye'nin dostu ve NATO müttefiği olarak, Türk yetkililerine, eylemlerinin Türkiye’nin temel değerleri ve demokratik kurumlarını sürdürmesi çağrısında bulunuyoruz.”

Türkiye bir demokrasi

Psaki, bu konudaki endişeleri Türk yetkililere iletip iletmedikleri sorusuna ise “Sahadaki büyükelçiliğimiz kanalıyla elbette bunu yapıyoruz ama Dışişler Bakanı (John Kerry) yapmadı” dedi. Dışişleri Sözcüsü, Türkiye’de yaşanan uygulamaların Türkiye’nin NATO üyeliği açısından bazı sonuçları olup olmayacağı yönündeki soruya ise şu şekilde cevap verdi: “Türkiye bir demokrasidir. Medya özgürlüğü, yargılama süreci ve yargı bağımsızlığı gibi önemli değerler Türk Anayasası tarafından saygın bir yere konulmuştur. Bunların uygulanmasında endişelerimz olduğunda, diğerleri gibi biz de yüksek sesle bunu dile getirebiliriz. Ama bu, onların önemli bir müttefik ve NATO ortağı olmayı sürdürmedikleri anlamına gelmez.”