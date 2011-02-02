ABD, Mübarek'e karşı tavrını sertleştiriyor!

T24 - Mısır'da 3 ölüme ve 611 yaralanmaya neden olan çatışmaların ardından, ABD cephesinden açıklamalar geldi. Verilen mesajlar, ABD'nin Mübarek'in Eylül ayına kadar görevde kalma planlarına karşı tutumunu sertleştirdiği şeklinde yorumlanıyor.



Hüsnü Mübarek taraftarları ile muhaliflerin ilk kez karşı karşıya geldiği Mısır'daki isyanla ilgili, hem ABD'den hem de Mısır yönetiminden yeni açıklamalar geldi.



ABD cephesi, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton seviyesinde değerlendirmede bulundu: Geçiş süreci hemen başlamalı. Beyaz Saray Sözcüsü Gibbs de, saatler önce benzer bir açıklama yaptı: Demokrasiye yönelik değişim derhal hayata geçirilmeli.



Bu mesajlara muhatap olan Mısır yönetiminden gelen ve altı çizilmesi gereken açıklamalar da şöyle: "İktidar değişimini kabul etmiyoruz", "Batılı ülkelerin hatta Türkiye'nin her durumda rol oynamaya çalışmasını görmek üzücü", "Siyasi güçlerle diyalog protestoların sona ermesine bağlı"



Mısır'da isyan çatışmaya dönüştü ve olaylarda 3 kişi öldü, 611 kişi de yaralandı.

Gergin geçen günün sonunda ABD ve Mısırlı yetkililerden yeni açıklamalar geldi.



Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yardımcısı Ömer Süleyman'la telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "Mısır'da geçiş süreci hemen başlamalı" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs



Eğer herhangi bir şiddet eylemi Mısır yönetimi tarafından kışkırtılıyorsa, bu derhal son bulmalıdır. Değişim zamanı geldi ve bu zaman şimdi...







Eğer bana şimdinin Eylül ayı mı demek olduğunu soruyorsanız, Eylül ayı değil, şimdi demek şimdi.



''Obama'nın, Mübarek'i diktatör olarak görüp görmediğine'' dair bir soru üzerine de Gibbs, ''ABD yönetimi, Mübarek'in, ülkesinde ve halkı tarafından şu anda çok ihtiyaç duyulan değişimi başlatarak, dünyaya kim olduğunu gösterme şansına sahip olduğuna inanıyor'' dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, daha önce yaptığı açıklamada, ''Mısır'da demokrasiye yönelik değişimin derhal hayata geçirilmesi gerektiği'' mesajını verdi.



Başkan Barack Obama yönetiminden, adı açıklanmayan yetkili de, Reuters'a yaptığı açıklamada, ''Mübarek yanlısı ve karşıtlarının çatışmaları, Mısır ordusunun Mübarek'e ek adımlar atmaya ihtiyaç olup olduğuna dair baskı yapmasına yol açabilir'' şeklinde konuştu.



Mısır ordusunun, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e, protestocuların taleplerinin daha fazlasının karşılanması konusunda baskı yapıp yapmamayı tartıştığını ileri süren yetkili, Mübarek'in kendi yakın çevresinde de tartışma olduğunu ifade etti:



''Devlet Başkanı Mübarek'in yakın çevresinde, (protestocuların taleplerinin karşılanması konusunda) belirli adımlar attıkları, ancak yeteri kadar adım atılmadığı veya bu adımların yeteri kadar hızlı atılmadığı sorunu veya olgusuna ilişkin bir tartışmanın yapılmakta olduğunu düşünüyoruz."





DİYALOG ŞARTI GÖSTERİLERİN BİTMESİ



Mısır'ın yeni atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman da, siyasi güçlerle diyaloğun protestoların sona ermesine bağlı olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı ve yanlısı tüm protestoculara evlerine dönmeleri çağrısında bulunan Süleyman, sükuneti sağlamak için sokağa çıkma yasağına uyulmasını istedi.





'TÜRKİYE DE BURNUNU SOKUYOR'



Öte yandan, hükümet, uluslararası toplumdan gelen iktidarın değişimine yönelik çağrıları reddetti.



Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüsam Zeki, uluslararası toplumdan gelen çağrıların ardından yaptığı açıklamada, ''iktidar değişimini'' kabul etmediklerini, çağrıların Mısır'daki durumu alevlendirmeye yönelik olduğunu ifade etti.



Zeki, "ABD, İngiltere, Fransa gibi Batılı ülkelerin, hatta Türkiye'nin her durumda rol oynamaya çalışmasını, Mısır'daki gelişmelere burunlarını sokmasını görmek üzücü" diyerek, bu ülkelerin kendi işleriyle uğraşmasını istedi.



"Bu ülkeleri cüretkar ve eşi benzeri olmayan biçimde Mısır halkı adına konuşmakla" suçlayan Zeki, bu durumun hükümet ve halk tarafından reddedildiğini vurguladı.





