-ABD, Moskova'ya kaygılarını iletti WASHINGTON (A.A) - 13.01.2012 - ABD yönetimi, Suriye'ye silah götürdüğü belirtilen Rus gemisiyle ilgili olarak Moskova'ya kaygılarını ilettiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın brifinginde konuyla ilgili sorular üzerine yaptığı açıklamada, söz konusu gemi hakkında hem Rusya, hem de geminin son uğradığı liman olan Kıbrıs Rum yönetimi nezdinde kaygılarını dile getirdiklerini belirtti. Konuya açıklık getirilmesini beklediklerini ifade eden Nuland, gemideki yükün içeriğine dair bilgilerinin, basında çıkan haberlerden ve Kıbrıs Rum yönetimiyle temaslarından edindikleri bilgilerden ibaret olduğunu, dolayısıyla gemide ne olduğuna ilişkin kesin bir teyitte bulunacak bir pozisyonda olmadığını kaydetti.