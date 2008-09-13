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Dünya

ABD Montrö'yü kitaba uydurdu

ABD Donanması, Karadeniz'de 21 gün sınırını aşmanın yolunu boğazlardan giriş-çıkış yaparak buldu

13 Eylül 2008 03:00

Amerikalılar Karadeniz'de 21 gün sınırını aşmanın yolunu boğazlardan giriş-çıkış yaparak buldu. Boğazdan 1 Eylül'de çıkan gemi 13 gün sonra geri döndü. Böylece Karadeniz'de ABD gemileri cirit atabilecek.


Hürriyet gazetesi, gemilerin giriş-çıkışını manşete böyle taşıdı

Sabah erken saatlerde Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD'nin askeri gemisi ''Mc Faul-74''e kılavuz kaptan alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun eşlik ettiği geminin geçişi sırasında kordon boyunda toplanan vatandaşlar dürbünlerle geçişi takip ederek, geminin fotoğraflarını çekti. Yetkililer, geminin gideceği liman hakkında bilgi vermediler.

>> ABD '21 gün'ü böyle aşacak

>> ABD'nin Montrö'yü aşma planları

ABD askeri gemisi ''Mc Faul-74'', 22 Ağustosta Çanakkale Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Taşıdığı insani yardım malzemesini Gürcistan'ın Batum limanına boşalttıktan sonra dönüş yapan gemi, 1 Eylülde Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne geçmişti.

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