ABD, Mısır'a 4 savaş uçağı gönderiyor

Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi askeri darbeyle yönetimden uzaklaştırılmasına rağmen ABD bu ülkeye askeri yardıma devam ediyor. Washington daha önce planlandığı şekilde 4 adet F-16 savaş uçağının birkaç hafta içerisinde Mısır'a gönderileceğini açıkladı.



Açıklamada, 2010'da onaylanan 1.3 milyar dolarlık yardım paketindeki 4 savaş uçağının Mısır ordusuna gönderileceği vurgulandı.

ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'da geçtiğimiz hafta asker tarafından devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevden uzaklaştırıldığı yönünde bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Obama'nın "darbe" kelimesini kullanması durumunda, Washington'un Mısır'a yaptığı yıllık 1.5 milyar dolar askeri yardımı kesmesi gerekiyordu.

Siyasi uzmanlar, ABD'nin Mısır'ı "stratejik ortak" olarak gördüğünü ve bu ülkeye askeri yardımı kesmeyi göze alamadığını iddia etmişti.

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda da ABD'nin silahlı güçler dahil Mısır'a yapılan yardımı kesmesinin, ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olmayacağı ifade edilmişti.



Körfez'den 12 milyar dolar



Muhammed Mursi'nin geçtiğimiz hafta görevden uzaklaştırılması sonrası Körfez ülkeleri de Mısır için kesenin ağzını açtı. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kahire'ye toplam 12 milyar dolar yardımda bulunma kararı aldı.

Suudi Arabistan ve Kuveyt 5 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri de 2 milyar dolar yardım da bulunacağını açıkladı.



Mursi'ye destek sürüyor



Mısır'da Mursi taraftarlarının gösterileri de devam ediyor. Adeviye meydanında toplanan Mursi taraftarlarından bir kısmı pankart ve sloganlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek istedi. Güvenlik güçlerinin ikna etmesiyle 5 bin kişilik grup, buraya yürümekten vazgeçti.



Sina'da asker öldürüldü



Sina Yarımadası'nda ise silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda bir asker öldürüldü. Mısırlı yetkililer, Mısır-İsrail sınır bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu bir askerin öldüğünü açıkladı. Olayın sorumluluğunu üstlenen olmazken saldırıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.