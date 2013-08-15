ABD: Mısır ordusunu ikna edemedik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, "Mısır'da şu anda sahadaki durumu bir 'iç savaş' olarak görmediklerini belirterek, diyalog ve süreci tekrar yoluna koymak için hala bir fırsat penceresinin bulunduğunu düşündüklerini" bildirdi.

Psaki, günlük basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin konuyla ilgili olarak dün Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi CatherineAshton ile görüştüğünü, bugün de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı, Katar Dışişleri Bakanı, Mısır’ın eski geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile telefonla konuştuğunu söyledi.

Bir soru üzerine, Psaki, Kerry’nin geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed El Baradai ile istifasından sonra görüştüğünü bildirdi. Kerry’nin Baradai’den “farklı bir karar alması gibi bir şey istemediğini” belirten Psaki, “Bakan Kerry, kararın Baradai’nin kendisine bağlı olduğunu düşünüyor. Kerry ve Baradai sahadaki olanlarla ilgili kaygıyı da paylaşıyorlar” diye konuştu.

'ABD, orduyu ikna edemedi'

“Bakan Kerry, geçen haftalarda orduyu, bugün yaptıklarını yapmamaları için ikna etmek için ellerinden geleri yaptıklarını söyledi” yorumu üzerine Psaki, “Evet, doğru” yanıtını verdi. Bunun üzerine gazetecinin “Yani başarısız oldunuz” karşılığı üzerine Psaki, gazetecinin yorumunu doğruladı.

Psaki, olaylar kaşısında ABD’nin Mısır’a yönelik yardımlarını gözden geçirip geçirmeyeceğine yönelik soru üzerine, şu anda açıklayacağı herhangi bir yeni durumun bulunmadığını ama zaten Mısır’a yönelik yardımları sürekli gözden geçirdiklerini ve birkaç hafta önce açıkladıkkları yardımlara devam etme kararının “nihai bir karar” olmadığını kaydetti.

Psaki, bir soru üzerine, olağaüstü hal dönemine geri dönülmesine şiddetle karşı olduklarını belirterek, bunun bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi. Psaki, “Geçici hükümet ve orduya, polis veya asker tarafından gözaltına alınabilecek herhangi bir vatandaşın sadece sivil mahkemelere yönlendirilmesi gerektiği çağrısında bulunduk” dedi.

Jen Psaki, bir soru üzerine, sahadaki durumu bir “iç savaş” olarak görmediklerini ifade etti. Psaki, başka bir soru üzerine, diyalog ve süreci tekrar yoluna koymak için hala bir fırsat penceresinin bulunduğunu düşündüklerini bildirdi.