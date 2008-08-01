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Spor

ABD Milli Takımı kadrosu açıklandı

Pekin'de yapılacak olimpiyatlarda mücadele edecek olan ABD Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

2008 Pekin Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nı temsil edecek 12 kişilik kadro açıklandı.

Olimpiyatlarda altın madalyayı hedefleyen ABD Milli Takımı'nın kadrosunda Denver Nuggets'tan Carmelo Anthony, Utah Jazz'dan Carlos Boozer, Toronto Raptors'tan Chris Bosh, Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant, Orlando Magic'ten Dwight Howard, Cleveland Cavaliers'tan LeBron James, Dallas Mavericks'ten Jason Kidd, New Orleans Hornets'tan Chris Paul, Detroit Pistons'tan Tayshaun Prince, Milwaukee Bucks'tan Michael Redd, Miami Heat'ten Dwyane Wade ve Utah Jazz'dan Deron Williams yer aldı.

ABD Milli Takımı kendi ülkesindeki hazırlıklarını tamamladıktan sonra, 31 Temmuz'da Çin'in Macao kentinde Türkiye, 1 Ağustos'ta da Litvanya ile hazırlık maçı yapacak.

Bu maçları tamamladıktan sonra Şangay'a geçmeyi planlayan NBA yıldızları, 3 Ağustos'ta son Avrupa şampiyonu Rusya, 5 Ağustos'ta ise Okyanusya şampiyonu Avusturalya ile karşı karşıya gelecek. 6 Ağustos'ta Pekin'e gideceği açıklanan ABD Milli Takımı, olimpiyatlardaki ilk maçını 10 Ağustos'ta ev sahibi Çin ile oynayacak.

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