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ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı Ankara'ya geliyor

aABD Merkezi Kuvvetler Komutanı General Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i ziyaret edecek

10 Mart 2015 16:06

CENTCOM Komutanı Lloyd Austin'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve üst düzey Türk askeri yetkililerle görüşmesinde IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun çalışmaları değerlendirilecek.

Türkiye'nin koalisyona desteği ve ABD ile Eğit-Donat anlaşması da masada olacak.

Mili Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Austin'in ziyareti ile ilgili, "IŞİD terörü ile ilgili Irak ordusuna, Peşmergeye ve de Sünnilere Eğit-Donat, istihbarat ve lojistik destek vereceğimizi açık şekilde belirledik. Peşmergeyle başladık devam edecek" dedi.

Eğitim için uygun yer gösterileceğini ve orada yapılacağını belirten Yılmaz, "Türkiye'de derlerse onu da yaparız ama yerinde eğitimi tercih ediyorlar"diye konuştu.

Yılmaz, bugüne kadar 1500 Peşmergeye eğitim verildiğini söyledi.

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