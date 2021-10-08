ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkçe Twitter hesabı açtı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTOM), Türkçe Twitter hesabı açtığını, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Resmi Twitter hesabına hoş geldiniz" açıklamasıyla duyurdu.
İlk paylaşımın 5 Ekim'de yapıldığı hesapta, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Resmi Twitter hesabına hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi. Sonraki paylaşımda, ABD Donanmasının çeşitli fotoğraflarına yer verildi.
Hesaptan yapılan son paylaşımda ise, Amfibi nakliye iskelesi UUS Portland'ın merkez mayın karşı önlem gemilerinin arkasından Hürmüz Boğazı'nın geçtiği ana yer verildi.
Paylaşımda, "Amfibi nakliye iskelesi USS Portland (LPD 27), merkez, mayın karşı önlem gemilerinin arkasından Hürmüz Boğazı'nı geçiyor, en soldaki USS Gladiator (MCM 11) ve soldan ikinci USS Sentry (MCM 3), 4 Ekim" ifadesi kullanıldı.