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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'den sonra Menbiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız" demişti

29 Ocak 2018 14:34

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, ABD' Menbiç'teki kuvvetlerinin geri çekilmeyeceğini açıkladı.

NTV'nin haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Menbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini söyledi. 

Amerikan askerlerinin Menbiç'ten çekilmesiyle ilgili olarak konuşan Votel, "Gözden geçirmeyi düşündüğümüz bir şey değil" dedi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hafta sonunda, "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Menbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Afrin'den sonra Menbiç'i bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız, kimse bundan rahatsız olmasın. Sonra Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuşmuştu.

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