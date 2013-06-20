ABD Merkez Bankası varlık alımlarında değişiklik yapmadı

ABD Merkez Bankası (Fed), aylık 85 milyar dolarlık varlık alımları programında değişikliğe gitmedi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük toplantısının ardından, karara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Fed, uzun vadeli faiz oranlarının rekor düzeyde düşük tutmaya yönelik programının hızını devam ettireceği belirtildi.

Ekonomik aktivitelerin ılımlı düzeyde gelişme gösterdiğini belirten Fed, istihdam piyasası koşullarının da son aylarda yeni ilerlemeler gösterdiğini aktardı. Ancak Fed, işsizlik oranlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini, enflasyonun da uzun vadeli hedefi olan yüzde 2'lik oranın altında seyrettiğini bildirdi.

Bu kapsamda Fed, güçlü ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve enflasyonun en tutarlı oranda olmasını sağlamaya yardım etmek için aylık 85 milyar dolar tutarındaki varlık alımlarını sürdürme kararına vardı. Varlık alımlarını, istihdam piyasası ve enflasyonun durumuna göre artırabileceğini veya azaltabileceğini kaydeden Fed, varlık alımlarına ve diğer politika araçlarını uygulamaya istihdam piyasasında kayda değer gelişme olana kadar devam edeceğini açıkladı.

Fed, bu programın hızını azaltmaya yakın olup olmadığına yönelik de belirgin bir işaret vermedi. Fed, ilk kez, ekonomi ve istihdam piyasasına ilişkin görünüme dair aşağı yönlü risklerin sohbahardan bu yana azaldığının görüldüğünü de belirtti.

Ayrıca bu yıla dair işsizlik oranını da mart ayındaki toplantısı sonrasında öngördüğünden yüzde 7,3-7,5 oranından, yüzde 7,2-7,3 oranına düşen Fed, oranların 2014 yılında ise yüzde 6,5 ila yüzde 6,8 arasında olabileceğini bildirdi. Fed, mart ayındaki toplantısı sonrasında bu oranları da yüzde 6.7 ila yüzde 7 arasında göstermişti.

Fed, enflasyonun da bu yıl en düşük yüzde 0,8 düzeylerinde seyredebileceği ancak gelecek yıl yüzde 1,4 ila yüzde 2'ye yükseleceği tahmininde bulundu. ABD Merkez Bankası, işsizlik oranının en azından yüzde 6,5'ye düşene kadar kısa vadeli sıfıra yakın faiz politikasını aynı şekilde sürdüreceği kriterini de korudu. Fed'in kararı 2'ye karşı 10 oyla geçti.