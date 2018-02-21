ABD Merkez Bankası tutanakları öncesi dolar 3.78 lirada

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - ABD Hazine tahvil faizlerinin hızlı yükselişinden aldığı destekle küresel piyasalarda yükselen dolar yeni güne 3.80 liranın üzerinde başladıktan sonra, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları öncesinde yeniden gevşeyerek, 3.78 - 3.79 lira aralığına çekildi.

Piyasalarda Ocak ayı sonunda yapılan Fed toplantısının gece saatlerinde açıklanacak tutanaklarını bekliyorlar. Piyasa analistlerine göre, bugün TSİ 22:00\'de yayımlanacak tutanaklarda faiz artırımına ilişkin işaretler görülmesi halinde bunun doları destekleyecek.

ABD\'de Başkan Donald Trump yönetiminin, büyük şirketlere sağladığı büyük vergi indirimlerinin etkisiyle bu yıl borçlanmayı artıracağına ilişkin beklentilerle, Hazine tahvilleri faizleri son dört yılın zirvesine yükseldi.

Hazine faizlerindeki artışın etkisiyle sabah saatlerinde 3.8087 liradan işlem gören dolar, öğleye doğru 3.7846 liraya geriledi. 1.25 dolardan 1.23 dolara düzeyine çekilen euro da 4.66 lira düzeyinden işlem görüyor.

ABD Hazine faizlerinin yükselmesi doları yükseltirken, küresel hisse senedi borsalarında satışlara neden olunca, Salı gününü yüzde 2.11 düşüşle 113 bin 432 puana gerileyen Borsa İstanbul Endeksi, haftanın üçüncü güne yüzde 1.40 yükselişle 115 bin 21 puandan açılış yaptı.

Tutanaklar öncesi dolar değer kazanırken, lirada kayıplar derinleşiyor

Ahlatçı Yatırım Değerler\'in Forex bülteninde, doların gün içi kazançlarını genişletmesi ile kurda 3.80 düzeynin üzerinde fiyatlamaların gündeme geldiğine işaret edilerek, şu değerlendirme yapıldı:

\"Türkiye Tüketici Güveni endeksi Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtiçi gelişmeler hakkında yapmış olduğu açıklamalar takip edildi; ayrıca, Afrin’e yönelik oluşan haber akışının lira varlıklarını değer kaybına uğrattığını gördük.

ABD PMI ve FOMC tutanakları izlenecek

\"Bu gelişmeler sonrasında yükselişlerine hız kazandıran paritede bugün takip edilecek yoğun veri akışı bulunuyor.

\"Bir önceki (ABD Merkez Bankası) Fed toplantısının ayrıntılarını içeren (Federal Açık Piyasa Komitesi) FOMC toplantısı tutanakları dışında ABD (Satınalma Yöneticileri Endeksi) PMI rakamları izlenecek.

\"Doların 3.8075 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirerek yükselişlerine hız kazandırması durumunda alımların 3.8325 direnç seviyesine dek sürdüğünü görebiliriz.

\"Günü oldukça hacimsiz geçiren paritede 4.65 - 4.6675 lira düzeyindeki fiyatlar ani bir yukarı yönlü atak ile 4.70 düzeyine yükseldi.

\"Afrin harekatına yönelik artan tansiyon lira üzerinde baskı oluştururken, Euro Bölgesi ZEW Endeksi beklentilerin üzerinde 29.3 gerçekleşti. Ayrıca Euro Bölgesi Şubat ayı tüketici güveninin ise azaldığını görüyoruz.

\"Bugün ise parite açısından Euro Bölgesi İmalat PMI verileri izlenecek. Ayrıca açıklanacak olan FOMC tutanakları dolaylı olarak parite fiyatlamalarına yansıyabilir.

\"Euro paritesinin 4.70 lira düzeyini aşmakta başarılı olamaması halinde paritede ani yükselişlerin düzeltmesi yaşanabilir. Böylece kritik 4.6830 lira desteği ilk hedef olarak ön plana çıkıyor.

Altın piyasalarının gözü de ABD\'de

\"Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları sonrasında ons altının 1,328 dolar dolayına kadar gerilediği görüldü.

\"Gün içinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan sınırlı değer kayıpları ons altında düşüşleri bir miktar sınırladığı görülüyor.

\"Bugün, ABD’de açıklanacak olan öncü PMI ve konut verileri ile FOMC toplantı tutanakları dolar bazlı fiyatlamalarda volatilitenin artmasına neden olabilir.

\"Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1,334 dolar düzeyi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir.

\"Düşüşlerin devamında 1,318, 1,312 ve 1,306 dolar destek düzeyleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1,334, 1,340 ve 1,344 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.

Petrol fiyatlarında yükseliş durdu

\"Resmi olmayan haber akışına göre, OPEC Teknik Komitesi, petrol piyasasında aşırı arzda azalmanın ivme kazandığı belirtilirken petrol piyasasının ikinci ve üçüncü çeyrek aralığında yeniden dengeye ulaşacağının öngörüldüğü açıklandı.

\"OPEC Başkanı’nın yaptığı açıklamalarda, petrol üretiminin azaltılması yönünde çalışmaların devam ettiği fakat beş yıllık ortalama hedefine ulaşılamadığını belirtti. Ham petrolün dün 62.80 dolar düzeylerini test ettiğini, fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük.

\"Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 50 günlük hareketli ortalaması olan 61.74 dolar düzeyi atlında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşlerin devamı görülebilir.

\"Düşüşlerde 60.90, 60.60 ve 60.20 dolar destek düzeyleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 61.90, 62.20 ve 62.60 dolar direnç seviyeleri izlenebilir.\"