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Ekonomi

ABD Merkez Bankası kendi dijital para birimini çıkaracak

Kullanımı oldukça sınırlı olan sanal para birimi dolara rakip olamaz

30 Kasım 2017 01:19

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, bankanın kendi dijital para birimini çıkarma konusunu düşünmeye başladığını söyledi.

New Jersey eyaletinde Rutgers Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Dudley, dijital para birimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dün itibarıyla 10 bin doları aşarak tarihi rekoru geride bırakan Bitcoin’in "istikrarlı" bir yatırım aracı olmadığını vurgulayan Dudley, "Bitcoin konusunda çok temkinliyim. İstikrarlı bir değer saklama aracı olduğunu düşünmüyorum. Bence daha çok bir spekülasyon faaliyeti." ifadelerini kullandı.

Dudley ayrıca kullanımı oldukça sınırlı olan sanal para biriminin dolara rakip olmasının mümkün gözükmediğini dile getirdi.

Öte yandan dijital para birimi teknolojisini dikkate değer bulduğuna dikkati çeken Dudley, "Fed’in dijital para birimi çıkarmasını konuşmak için henüz erken ancak bu, hakkında düşünmeye başladığımız bir konu." dedi.

 

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